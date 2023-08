Giorgetto Giugiaro - Ha dato forma allItalia su ruote e non solo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Buon compleanno, e buon compleanno Italia. Sì perché pochi altri designer sono riusciti come, che il 7 agosto festeggia 85 anni, a darea un'intero Paese, a generazioni di automobili popolarissime che hanno fatto costume, quotidianità, vita reale di tanta gente. E, accanto ad esse, a una pletora di oggetti d'uso comune, dalle macchine fotografiche agli elettrodomestici, dalle biciclette ai pattini, dalle macchine del caffè alla pasta, dalle barche ai treni, dai telefoni agli orologi. Insomma, tanta parte del vissuto nazionale, reca, che ne siamo consapevoli o no, la firma di questo talento che da ragazzino voleva semplicemente fare il pittore e che invece ha segnato la storia del design a cavallo di due secoli. Analisi di un fenomeno. Sono circa duecento i modelli di automobili di serie firmati dalla matita più ...

Il 7 agosto del 1938 era una domenica, e mentre a Garessio, in provincia di Cuneo, veniva al mondoa Burbank, in California, un attacco di cuore strappava via Oliver Hardy. Se il cinema perdeva la stella che con Stan Laurel aveva fatto ridere il mondo intero (e quelle risate ...ROMA " Artista, visionario, soprattutto un grande designer. Anzi, "Designer del secolo". Così è stato eletto, infatti, nel 1999 da una giuria di 132 esperti,che domani, 7 agosto, compie 85 anni. Festeggia questo traguardo con la sua proverbiale pacatezza e genuinità, qualità quest'ultima che si ritrova nelle centinaia di vetture che ...compie 85 anni e li festeggia su una moto da trial: "Ho cominciato a fare trial 40 anni fa, cercando di stare alle costole di mio figlio. In moto " racconta il car designer del ...

Giorgetto Giugiaro Agenzia ANSA

Eletto nel 1999 'Designer del Secolo'da una giuria di 132 super-esperti, e citato più di 305mila volte nel motore di ricerca Google (dove quasi sempre è definito 'Il più grande designer di automobili ...Buon compleanno Gerry Scotti, Charlize Theron, Ciro Ferrara, Eddie Firmani, Giorgetto Giugiaro, Michele Massimo Tarantini, Caetano Veloso, Ferruccio ...