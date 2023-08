Gigi D’Alessio duetta con i calciatori del Napoli | ma il concerto viene interrotto | “Lite e malori tra il pubblico”

(Di lunedì 7 agosto 2023) A Castel Di Sangro, sede del ritiro del, sabato 5 agosto si è tenuto ildi, che ha ospitato sul palco anche alcunidella squadra campione d’Italia. Ne è nata una performance corale di Annarè, pezzo molto noto del cantautore. La serata, però, come riportano anche Leggo e Ilcentro.it, sarebbe stata parzialmente guastata da quanto avvenuto a pochi minuti dalla fine dello show,a causa dellatra alcuni spettatori. Per questo motivo si sarebbe reso necessario l’intervento dei carabinieri. Altri invece avrebbero accusato deie avrebbero fatto ricorso alle cure degli operatori presenti sul posto. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

