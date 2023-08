Gigi D’Alessio costretto a sospendere il concerto | malori | risse e caos tra il pubblico

Non è stata colpa dima il concerto a Castel Di Sangro per qualcuno sembra sia finito al Pronto ...E' un periodo questo pregno davvero di tanti impegni per, che è in tour in tutta Italia. E proprio nelle scorse ore si è esibito anche al centro polisportivo di Castel di Sangro in provincia dell'Aquila, in Abruzzo. Ovviamente un concerto è ...L'ultimo concerto dia Castel di Sangro è stato un successo di pubblico, ma la serata è stata purtroppo costellata di episodi negativi tra disorganizzazione e malori, che hanno colpito decine di fan durante ...

Gigi D'Alessio ferma il concerto per malori tra il pubblico, venti minuti di stop in attesa di soccorsi Music Fanpage