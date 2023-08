Gigi d’Alessio | boom di malori durante il concerto | il cantante costretto a fermarsi

Caos totale durente l'ultimo concerto di. Ad assistere all'evento che si è tenuto al centro polisportivo di Castel di Sangro , dove i calciatori del Napoli si trovano in ritiro, c'erano più di cinquemila fan del cantante ...Alcune tensioni sono state però registrate in occasione del concerto di, costretto a fermare l'esibizione sul finale per consentire l'intervento dei soccorsi. In totale sono state ...Qualche tensione si è registrata sabato sera nel centro polisportivo di Castel di Sangro per il concerto di. In nove sono stati soccorsi dall'ambulanza del 118 per malori e per un ...

Gigi D'Alessio ferma il concerto per malori tra il pubblico, venti minuti di stop in attesa di soccorsi Music Fanpage