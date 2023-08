Giaele De Donà esce allo scoperto su Micol Incorvaia | ecco chi è secondo lei la bionda siciliana

(Di lunedì 7 agosto 2023)stanno passando dei giorni insieme in Sicilia, La Demette le carte in tavola sul rapporto tra lei e laNel mondo delle star dell’influencer marketing, le relazioni possono essere tanto effimere quanto avvincenti. Le dinamiche tra Oriana Marzoli,Desembrano essere ora al centro del gossip, poiché mentre un legame si rafforza, un altro sembra vacillare. Rottura tra Amiche e Riavvicinamento tra Coppia? Mentre Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano aver recuperato per l’ennesima volta il loro complicato rapporto, qualcosa sembra essersi incrinato nel mondo delle sue amicizie.De ...

Sono molte le ex concorrenti il cui nome inizia per G : da Giulia Salemi a Giulia De Lellis fino a Guenda Goria eDe. Tuttavia, non essendoci altri indizi, risulta difficile capire ...Tra coloro con i quali avrebbe continuato a sentirti, invece, la Ferruzzi ha citato Luca Salatino eDe: Luca lo sento spesso, poimi ha chiesto di uscire.... durante una vacanza - lavoro in Sardegna, dove erano presenti anche Micol Incorvaia eDe. Durante l'ultimo giorno di vacanza, la modella venezuelana avrebbe beccato Dal Moro mentre ...