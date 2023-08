Giacomo Chiapparini | morto l' imprenditore travolto da 25mila forme di Grana Padano nella sua azienda | hanno ceduto gli scaffali

Domenica 6 agosto, 75 anni, stava lavorando su un macchinario per lo spostamento delle forme di Grana Padano all'interno del proprio caseificio di Romano di Lombardia , nella bergamasca, quando le ...È stato ritrovato questa mattina, dopo una notte di ricerche dei vigili del fuoco, il corpo senza vita di, titolare dell'omonima azienda agricola di Romano di Lombardia e che ieri sera era stato travolto dalle forme di Grana Padano cadute assieme ai bancali nel magazzino del suo ...Non è chiaro il motivo del cedimento degli scaffali di un caseificio di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Di fatto un imprenditore di 75 anni,, è morto sotto il peso delle forme di grana crollate. Si ipotizza che stesse utilizzando il sistema che muove le forme di grana all'interno del caseificio e che questo sistema ...

Crollano 15 mila forme di Grana Padano, morto Giacomo Chiapparini: «Hanno ceduto gli scaffali» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Si chiamava Giacomo Chiapparini l'imprenditore agricolo travolto e ucciso da 25mila forme di Grana Padano nella sua azienda a Romano di Lombardia (Bergamo). L'uomo, 75 anni, è stato trovato morto ...Giacomo Chiapparini è l’imprenditore agricolo travolto ieri domenica 6 agosto da uno scaffale pieno di forme di Grana Padano: a Romano di ...