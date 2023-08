Sono passati tantissimi anni dalla sua esperienza in magliama Turone ricorda ancora quando fu "obbligato" a cambiare maglia per il bene del club. Lui non voleva trasferirsi al Milan ma la sua ...2023 - 07 - 17 17:50:39 Inter,Arteta: "Proverò Balogun nelle prossime partite" Folarin ... 2023 - 07 - 17 14:21:46, niente Piatek: futuro in Turchia Sarà in Turchia il futuro di Piatek. L'...Tiancora legato a quel momento o come si è evoluta la tua visione della società Sei ... on the occasion of his next performance at the Electropark Festival in, talks about Parkett among ...

Genoa, senti Turone: “Senza tutte le cessioni almeno uno scudetto” ItaSportPress

L'ex calciatore rossoblù tra passato e presente. Il suo trasferimento al Milan e l'attualità con 777 Partners.Da Giuseppe Baldini a Morten Thorsby, i più grandi tradimenti della storia de derby della Lanterna tra il Genoa e la Sampdorua ...