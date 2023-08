Genoa | nuovo nome per il centrocampo | Kunde dell’Olympiakos

(Di lunedì 7 agosto 2023) C’è unper ildel: si tratta di Pierre, camerunense classe 1995Ilsta seguendo unobiettivo per il. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, ilè quello di Pierre. Camerunense, classe 1995 è un calciatore di esperienza internazionale, avendo giocato già in Spagna e Germania. L’unico ostacolo per il trasferimento è che andrebbe ad occupare lo slot da extracomunitario.

... quindi all'Ascoli, con la cui maglia segna 9 gol nel campionato di B e 4 in Coppa Italia risultando capocannoniere della competizione, e infine nella stagione 2020 - 2021 al, in forza al quale ...Subito dietro c'è il Verona, salvo nella passata stagione grazie alla vittoria nello spareggio con lo Spezia, ma dichiamato ad un'impresa visto che la B è bancata a 1.75.e Cagliari ...Commenta per primo Nomeper il centrocampo del. Secondo quanto scrive stamattina Il Secolo XIX, la dirigenza rossoblù starebbe facendo un pensiero su Pierre Kunde, 28enne mediano camerunense in scadenza nel ...

