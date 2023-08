Gazzetta – Inter | chi prendi in attacco? Balogun | Beto e Morata ai raggi X

(Di lunedì 7 agosto 2023) 2023-08-05 13:57:36 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla: Lo statunitense è il preferito della dirigenza, ma l’allenatore nerazzurro vorrebbe una punta che già conosce la Serie A, come il giocatore dell’Udinese e l’ex juventino E’ il momento delle scelte. Sfumato Scamacca, ormai diretto all’Atalanta, l’deve acquistare l’attaccante da affiancare a Lautaro e Thuram. In ballo ci sono di sicuro tre nomi: due più avanti, uno più defilato. Sono. Analizziamo la situazione per ognuno di loro.— Il primo obiettivo è Folarin, il prescelto dei piani alti. Nato a New York, cresciuto nell’Arsenal, l’anno scorso ha segnato 21 gol con il Reims in Ligue 1. Dopo aver ...

Le ultime notizie sulle trattative più importanti del giorno (di Salvatore ...Sulla "dello Sport" i riccionesi trovano spazio nelle pagine dedicate ai campioni d'Italia del Napoli mentre sul "Corriere dello Sport" in quelle dedicate all'. Un'uscita nazionale ...Ad esempio laoggi titola 'più avanti e, con già più qualità in attacco, punta Balogun'. Che arrivi l'americano è tutto da vedere, ma anche il resto è parecchio discutibile. Che i ...

Inter, il club lavora per Balogun. Inzaghi vuole Taremi o Morata. La chiave è... cedere Correa La Gazzetta dello Sport

L'ex presidente ha parlato anche dello scudetto: "Non voglio mettere pressione, ma quest'anno credo ci sia tutto per far bene e vincerlo" ...L'Inter sarebbe in vantaggio sulla Juventus per l'acquisto del cartellino di Carlos Augusto, terzino sinistro brasiliano classe 1999 del Monza. Stando a quanto riportato da "La ...