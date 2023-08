Galliani fiuta il colpaccio in casa Napoli | Monza show

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 7 agosto 2023) Adrianoè pronto a rinforzare il suo. Per farlo i brianzoli puntano al calciatore del: c’è aria diAdrianoporterà avanti ilda qui ai prossimi anni, in veste di amministratore delegato. All’indomani della dipartita di Silvio Berlusconi, presidente del club e storica presenza al fianco di, ilprova a svoltare. Per farlo si guarda al futuro con crescente fiducia: ci sono i presupposti, progetti, idee. C’è soprattutto la squadra, che lo scorso anno da cenerentola ha zittito tutti gli scettici, chiudendo all’undicesimo posto con cinquantadue punti. L’obiettivo quest’anno è ripetersi, casomai migliorarsi. Per farlo attenzione al mercato e a quei profili che possono aggiungere qualità alla rosa ...