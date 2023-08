Galliani | 'Berlusconi è la storia di Milan e Monza | il Trofeo è'

Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza Adriano, commentando la sfida che andrà in scena domani tra i brianzoli e il Milan per la prima edizione del Trofeo Silvio. Una ...Davvero pensa di poter battere Adrianonel seggio che fu di"Chi èchi Continui a fare il calciatore - risponde - la politica è una cosa seria. Molti ...Trovaicon Adrianoe Giancarlo Foscale. "Lei chi è" mi chiese. Mi presentai e in maniera fulminea mi domandò: "È milanista Allora Foscale, le faccia subito un contratto di ...

Galliani, 'Berlusconi è la storia di Milan e Monza' Agenzia ANSA

"Silvio Berlusconi è la storia del Milan e del Monza e l'ideazione del ‘Trofeo Silvio Berlusconi' ne è la naturale conseguenza, non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato Presidente", ...Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, commentando la sfida che andrà in scena domani tra i brianzoli e il Milan per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Una ...