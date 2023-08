Gaeta | nuovo manto stradale per via Sant’Agostino e via Monte Amiata

(Di lunedì 7 agosto 2023)– Una promessa mantenuta. Sono terminati i lavori di ripristino deldissestato che hanno interessato viae via. Un intervento molto atteso dalla cittadinanza, in modo particolare dai residenti del quartiere, che finalmente hanno ricevuto risposte concrete. Una riqualificazione che permetterà di percorrere quel tratto, molto trafficato, in totale sicurezza. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese – è rendereancora più accogliente e vivibile, sia nel centro cittadino che nelle zone periferiche. Uno dei nostri punti programmatici prevede proprio l’attuazione di progetti di riqualificazione urbana, che possano mirare alla salvaguardia del decoro urbano, all’abbellimento della Città, alla ...

