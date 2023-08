Gabriela Corini | “Il teatro è la miglior espressione universale contro la guerra”

Leggi su funweek

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ad agosto, ‘Il canto di amore e morte’ di Rainer Maria Rilke, in scena presso la Torre di Celle sul Rigo di San Casciano dei Bagni (Si) In un momento storico in cui le guerre ci scorrono vicine e ci vedono impotenti, dai grandi autori del passato si può trovare ispirazione per la pace, per sensibilizzare le nuove generazioni al contrasto dell’odio e delle violenze. Proprio per questi motivi torna in scena, in Italia, a partire dal 10 agosto 2023, lo spettacolo ‘ll canto di amore e morte’ di Rainer Maria Rilke, interpretato dall’attrice. Scene cavalleresche, ottimamente ambientate all’interno della piccola Torre di Celle sul Rigo, bellissima frazione di San Casciano dei Bagni (Si), daranno vita a uno spettacolo, ricco di una forza evocatrice e di un fascino remoto, in scena dopo circa 13 anni dal suo debutto presso il magnifico ...