Fusione nucleare | un nuovo piccolo passo verso l’energia del futuro

Lo scorso dicembre, per la prima volta, i ricercatori del National Ignition Facility (NIF) hanno ottenuto una reazione diche ha prodotto più energia di quella richiesta per essere avviata. Ora, l'esperimento è stato ripetuto una seconda volta e la produzione energetica è aumentata . Il NIF ha un metodo ...Gli scienziati governativi statunitensi hanno ottenuto per la seconda volta un guadagno netto di energia da una reazione di. Lo riporta il Financial Times. Si tratta di un risultato che "alimenta l'ottimismo" sulla possibilità di ottenere energia a "zero emissioni di carbonio", dice ancora il Financial ...Non è ancora il Sole che si accende sulla Terra. Un'altra piccola scintilla " la seconda in nove mesi " ci ricorda però che abbiamo una grande speranza. Laha di nuovo prodotto energia in un esperimento condotto negli Usa, dopo il precedente del 5 dicembre scorso. Entrambi i test sono stati svolti nel laboratorio militare Lawrence ...

Lo scorso 30 luglio gli scienziati americani hanno ottenuto per la seconda volta un guadagno netto di energia in una fusione nucleare. Un importante traguardo per ...