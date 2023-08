Funerali di Idris Sanneh | la figlia Francesca Hadija canta «No Woman No Cry» di Bob Marley – Il video

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un migliaio di persone si sono riunite oggi – lunedì, 7 agosto – al cimitero di Bedizzole, in provincia di Brescia, per dare l’ultimo saluto a Edrissa “, il giornalista e popolare volto tv di Quelli che il calcio morto venerdì all’età di 72 anni. Alla cerimonia,– una delle quattro figlie dell’opinionista, grande tifoso della Juventus – ha voluto ricordare il padre. Un saluto emozionante e anti-razzista: «Mio papà, essendo un gran figo, è riuscito – ha detto in un passaggio – a piegare le regole di istituzioni tanto materiali quanto invisibili. Mio papà, uomo nero, parlava dialetto bresciano e diceva inshallah. Mio papà è stato talmente intelligente da entrare nelle case dei più razzisti di questo Paese, c’era», ha detto. E poi ancora: «Era un uomo aulico e ...

