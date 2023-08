Frolla che ti passa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 7 agosto 2023) «Questo cervo è di dicembre (siamo a fine giugno, ndr), ed è statoto con la pelle. La vedi? È stato rasato e poi lasciatore, e poi noi ne tagliamo un pezzo alla volta e lo cuciniamo alla brace, e lo serviamo senza sale. Dà concentrazioni di sapori intensissimi». E in effetti l’assaggio è sublime, e totalmente fuori schema. No, non è una cena confortevole, né scontata, né banale, quella che potete fare sulle prime colline toscane appena fuori da Firenze. E Podere Belvedere non è un posto che punta a piacere a tutti. Qui si deve decidere di venire, si deve apprezzare la filosofia riservata ma accogliente. Si deve capire che la sperimentazione viene quasi prima di noi, perché qui si tenta una cucina che non è comune, che va oltre la creatività e chenecessariamente attraverso i tempi e gli spazi, non appartenendo a ...