Frederic Vasseur di Ferrari ammette | “Siamo in fase di evoluzione”

Se Charles Leclerc sembra ormai vicino al rinnovo con la Ferrari lo stesso non si può dire per Carlos Sainz , che sebbene abbia lanciato messaggi chiari al team principalnon sembra ...Leclerc - Sainz, nessuna gerarchia Il team principal della Ferrariha sottolineato a più riprese che all'interno della Scuderia di Maranello i piloti sono messi sullo stesso piano. Né Charles Leclerc né Carlos Sainz sono inquadrati in qualità di '...Leclerc - Ferrari: i dettagli del nuovo accordo Sebbene il team principal della Ferrariabbia dichiarato che le trattative con i piloti - entrambi in scadenza di contratto a fine 2024 - sarebbero scattate non prima dell'inverno, negli ultimi giorni sono emerse diverse ...

F1, Frederic Vasseur: "La Ferrari cambierà ancora, ora abbiamo una idea precisa della situazione" OA Sport

Prosegue, e la sensazione è che siamo solamente all'inizio, il "restyling" in casa Ferrari. Il team principal Frederic Vasseur sta iniziando a mettere mano in maniera concreta all'organigramma della s ...Grandi novità in vista per la Ferrari, con il Cavallino Rampante che fa discutere per la nuova monoposto del 2024.