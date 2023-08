La città di Forbach , dove è stata trovata la donna, si trova nel dipartimento di Mosella , nell'est della, sul confine con la Germania. TI POTREBBE INTERESSARE... si alzò, girò intorno al tavolo, si portò davanti al ritratto di Garibaldi chelì come un'... di cui facevano parte Usa, Giappone, Gran Bretagna,e Germania Ovest, ma da cui erano ......hanno anche inneggiato alla Russia e gridato contro lae qualcuno che ha provato ad entrare in ambasciata prima che i militari li disperdessero [4]. Nel mentre ad Abuja in Nigeria si, ...

Francia, teneva la moglie chiusa in casa da 12 anni: arrestato TGCOM

Ha tenuto la moglie chiusa in casa dal 2011 fino a oggi, ossia per 12 anni. Con questa accusa è stato arrestato un uomo di 55 anni in Francia, a Forbach. La donna, 53 anni, è stata scoperta dalla ...Il marito la teneva segregata in un appartamento dal 2011. L'agghiacciante scoperta è avvenuta in Francia: una donna di 53 anni era stata rinchiusa dal 2011, in un appartamento di Forbach nel ...