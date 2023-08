Francia | segrega e tortura la moglie per 12 anni | arrestato

(Di lunedì 7 agosto 2023) Leggi Anche, tiene nascosto il figlio per 14: indagata la madre, rischia 7di carcere L'uomo, di nazionalità tedesca, è statointorno alle sei del mattino e posto in stato ...

La città di Forbach , dove è stata trovata la donna, si trova nel dipartimento di Mosella , nell'est della, al confine con la Germania. TI POTREBBE INTERESSARE... dopo la morte di Nahel con una marcia attraversando le grandi città dellarende evidente ...di una coscienza lucida e disincantata che l'attuale organizzazione sociale emargina eo ...... dopo la morte di Nahel con una marcia attraversando le grandi città dellarende evidente ...di una coscienza lucida e disincantata che l'attuale organizzazione sociale emargina eo ...

Francia, teneva la moglie chiusa in casa da 12 anni: arrestato TGCOM

Ha tenuto la moglie chiusa in casa dal 2011 fino a oggi, ossia per 12 anni. Con questa accusa è stato arrestato un uomo di 55 anni in Francia, a Forbach. La donna, 53 anni, è stata scoperta dalla poli ...