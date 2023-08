Francesco Bagnaia | “Bella gara | risultato importante”

(Di lunedì 7 agosto 2023)non poteva certo dirsi troppo contento del secondo posto a Silverstone, ma nel complesso si può dire che sia stato bravo a limitare i danni. Il secondo posto però è utile ai fini della classifica generale e anche per via della pioggia che è stato un fattore imponderabile con cui i corridori si sono dovuti raffrontare. Di questo ha parlato ai microfoni di Sky al termine della: “, ho accettato il secondo posto solo dopo il traguardo” Queste dunque le parole del pilota della Ducati ai microfoni di Sky: “In realtà ho accettato il secondo posto soltanto dopo il traguardo. Ci ho provato, ho fatto il massimo ma non riuscivo a fare trazione e perdevo molto in accelerazione. Aprilia in queste piste riesce a essere veloce ...

... ma nel momento in cui ha iniziato a piovere ha perso smalto chiudendo in quinta posizione alle spalle di Aleix Espargarò,, Brad Binder e Miguel Oliveira. A rendere più complicata ...Aveva due punti per attaccare, la Village o prima del serpentone veloce sfruttando la trazione all'uscita dalla Copse . All'inizio dell'ultimo giro Pecco era troppo lontano per l'...: 7,5 - per la gara che ha fatto sarebbe stato un 10 se non si fosse fatto bruciare sul finale da un Aleix Espergaro che fino a quel momento sembrava il solito eterno mai primo. E ...

