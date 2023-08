FOTO – Lazaro ritrova Sommer all’Inter per quanto? | «Benvenuto fratello!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 7 agosto 2023) Non se lo ricordano in molti, ma c’è anchenella rosa dell’Inter. Almeno per ora, in attesa di trovare un acquirente. Il laterale austriaco ha dato il. IL RITROVO – Valentinoha giocato assieme a Yann(e Marcus Thuram). Era la stagione 2020-2021, quando il laterale austriaco era al Borussia Monchengladbach. Uno dei tanti prestiti d, che però si è rivelato infruttuoso. Ora, almeno finché non sarà definita la sua posizione,il portiere svizzero in nerazzurro e ricompone un trio già visto in Germania tre stagioni fa. “fratello”, la storia didedicata asu Instagram, con unadel periodo assieme al Borussia ...