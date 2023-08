(Di lunedì 7 agosto 2023)è diventatoper la seconda volta. Il neo capitano dell’Inter annuncia il lieto evento su Instagram con un dolce messaggio LIETO EVENTO –è diventatoper la seconda volta. Dopo Nina è arrivato il piccolo Theo. L’attaccante nerazzurro, eletto da poco capitano dell’Inter, annuncia il lieto evento su Instagram con un dolce messaggio che accompagna uno scatto tenerissimo: “Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felici di averti tra le nostre braccia. La tua sorellina a casa che ti aspetta per riempirti d’amore. Ora siamo in 4.Theo, ti amiamo”. Tanti auguri ae Agustina. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

FOTO – Lautaro Martinez papà al quadrato: «Benvenuto Theo!» Inter-News.it

