Forte dei Marmi | cani-bagnino salvano cinque ragazzi in mare

(Di lunedì 7 agosto 2023) Adei, in provincia di Lucca, ibagnini (della Scuola ItalianaSalvataggio) hanno salvatoneldavanti alla spiaggia libera di ponente. L'episodio è accaduto domenica 6 agosto.giovani peruviani stavano facendo il bagno e non riuscivano a rientrare a riva a causa delle correnti, che in quel tratto discavano buche e tirano verso il largo. Due golden retriever e i loro conduttori sono intervenuti in acqua per trarre in salvo iin difficoltà, che chiedevano aiuto. (IL SALVATAGGIO A PALINURO DI LUGLIO 2022 - IL SALVATAGGIO DI LADISPOLI)