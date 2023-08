Fordos | «Voglio migliorare | Serie A campionato molto difficile»

(Di lunedì 7 agosto 2023) La stagione dell’Inter Women è appena iniziata, la squadra di Rita Guarino è in fase di preparazione. La giocatrice Beatrixha parlato ai microfoni del club nerazzurro. INIZIO – Beatrixrilascia una dichiarazione direttamente dal ritiro sulla nuova Inter Women: «Sto bene, avevo voglia di tornare qui per iniziare la preparazione, per rivedere le mie compagne e lo staff. Sono felice di essere di nuovo qui, stiamo lavorando sodo in questa preparazione, abbiamo tutte voglia di lavorare. Non vediamo l’ora di giocare delle partite. Nella scorsa stagione ho visto che potevoancora, in allenamento e in partita. Ero contenta di questo e tutti mi hanno dato una mano.anche quest’anno,lavorare sui miei punti deboli e su ...

Intervenuta ai microfoni di Inter Tv, Beatrix Fordos, difensore classe 2002 dell'Inter Women, ha parlato di quello che si aspetta per la prossima stagione. LE PAROLE- «Stiamo lavorando sodo in questa ...