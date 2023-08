Fondi PNRR per la sicurezza idraulica | 1 | 6 milioni a Pisa per la rete fognaria

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 7 agosto 2023) In arrivo anuove risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () per ladel territorio. Nei giorni scorsi, infatti, il Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale) ha comunicato al Comune dil’ottenimento dei contributiper l’annualità 2023 per la realizzazione di alcuni interventi per la messa indel territorio a rischio idrogeologico. Nel dettaglio si tratta di 1,6di euro per ladi fognatura bianca. «Prosegue il nostro impegno per il grande piano delle manutenzioni e delle riqualificazioni della città – commenta il vicesindaco e assessore al lavori pubblici Raffaele Latrofa ...