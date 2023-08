Florida | per due giorni alla deriva nell' oceano Il salvataggio estremo di un giovane

(Di lunedì 7 agosto 2023) su Tg. La7.it - E' un'altra di quelle storie che sembrano impossibili: un ragazzo di venticinque anni che ormai era dato per disperso in mare con la sua piccola imbarcazione, ...

La cosa incredibile è che era rimasto alla deriva nei flutti dell'oceano a 20 chilometri dalla costa della Florida. Secondo i media americani la storia ha del miracoloso. Charles Gregory era uscito al ...

Florida, disperso in mare per 2 giorni: video del salvataggio La7

Charles Gregory era uscito al largo di St. Augustine, giovedì notte a bordo della sua barchetta di tre metri in alluminio e vetroresina. Solo la sera del giorno dopo, non avendolo più visto rientrare ...Charles Gregory era uscito al largo di St. Augustine, giovedì notte a bordo della sua barchetta di tre metri in alluminio e vetroresina. Solo la sera del giorno dopo, non avendolo più visto rientrare ...