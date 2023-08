Flashdance | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 agosto 2023): trama, cast e streaming delsu Rete 4 Stasera, 7 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondastatunitense del 1983 diretto da Adrian Lyne. La pellicola, scritta da Thomas Hedley e Joe Eszterhas, lanciò la protagonista Jennifer Beals, all’epoca ventenne, e fece conoscere al grande pubblico il regista britannico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La diciottenne Alex Owens lavora come saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno, coltivando il sogno di entrare all’Accademia di Danza di Pittsburgh. Si allena senza sosta, ma quando si reca alla scuola per partecipare ad un’audizione, si fa prendere dallo scoraggiamento e rinuncia. Una notte nel locale dove si esibisce incontra Nick Hurley, suo capo in fabbrica. I due si piacciono, ma Alex non ...