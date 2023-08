Fiumicino – Ore 13 | fa caldo Uomo nudo passeggia in strada

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il, anche quando non raggiunge l’ebollizione come dicono i catastrofisti, fa strani scherzi nel comportamento della gente. Oggi, lunedì 7, intorno alle ore 13, a, passanti e residenti hanno notato unche si aggirava tuttovicino alle case di via Coni Zugna. Imperturbabile di fronte alla gente che gli urlava inviti a coprirsi, l’è rimasto da quelle parti fino a quando, avvertita la polizia, gli agenti lo hanno bloccato non senza qualche difficoltà. L’si è difeso sferrando calci e pugni ai poliziotti che, alla fine, hanno avuto la meglio bloccandolo. L’indisciplinato nudista è stato accompagnato a forza all’ospedale Grassi di Ostia, dove è stato preso in consegna dall’autorità giudiziaria.