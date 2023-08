Fiorentina contro Rapid Vienna o Debreceni in Conference 2023-24 Mercato | preso Beltran

...(NED) - FC Arouca (POR) / SK Brann (NOR) SK Rapid Wien (AUT) / Debreceni VSC (HUN) - ACF... le squadre del Kosovo e della Bosnia - Erzegovina non potevano essere sorteggiate. ...'Leao Parliamo moltissimo...' Domani il Milan sarà impegnato nel Trofeo Berlusconiil ... Aké all'Udinese, Mina è un nuovo giocatore della. Kamada - Lazio, è ufficiale. Musah al ...Playoff Conference League, oggi i sorteggi: eccochi dovrà giocarsela la. Tutti i dettagli Andati in scena i sorteggi dei playoff di Conference League, che vedevano coinvolta anche la. I viola dovranno vedersela...

Arthur brilla ma la Fiorentina cade contro il Newcastle di Tonali Tuttosport

La Fiorentina affronterà la vincente del doppio confronto tra Rapid Vienna e Debrecen (10 e 17 agosto) nei playoff di Conference League, in programma il 24 e il 31 agosto prossimi. E' l'esito del ...È iniziato ufficialmente oggi il viaggio della Fiorentina in Conference League. Ripescati al posto della Juventus, esclusa dalla Uefa per non aver rispettato i paletti del Fair ...