Fiorentina | arrivano Nzola | il portiere Christensen e Beltran Cabral al Benfica E Cerofolini al Frosinone

La partita Nizza -di Domenica 6 agosto 2023 in diretta: le reti violanella prima frazione di gioco, nella ripresa accorcia Bouanani NEWCASTLE - Domenica 6 agosto, al St. James Park di Newcastle, ......giorni perché è impensabile arrivare a fine agosto senza sapere se sarà o meno l'exil 9 ...le richieste della Juventus che non scendono sotto i 70 - 80 milioni di euro eanche a 100 ...Calciomercato, ipotesi a sorpresa per rinforzare l'attacco viola: nel mirino ci sarebbe anche il belga Origiimportanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Divock Origi. L'attaccante ...

Fiorentina, rivoluzione in attacco: Cabral al Benfica, arrivano Beltran e Nzola - Sportmediaset Sport Mediaset

Ormai ci siamo, Arthur Cabral è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina direzione Basilea. A suonare come un campanello d'allarme per il brasiliano erano le continue voci ...Calciomercato Fiorentina, il sempre più probabile arrivo in viola di Nzola e Beltran apre ai movimenti in uscita degli attaccanti viola.