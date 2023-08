Film in uscita questa settimana al cinema 7 agosto – 13 agosto

Negli Usa, la commedia live - action sulle bambole della Mattel èin contemporanea con ...anche in una sfida per quei cinefili che hanno deciso di vedere nello stesso giorno entrambi i. ...La regista e co - sceneggiatrice di Barbie , già nella storia del cinema per essere la prima donna ad aver diretto unche in meno di venti giorni dalla suaha incassato un miliardo di ...All'dalla sala cinematografica dopo la visione di Barbie , una parte degli spettatori si è resa conto di desiderare due esemplari di merchandise ispirati al: la felpa " K - enough " indossata ...