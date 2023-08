Fifa 23 Obiettivo Bonus Rivals FUTTIES

Leggi su imiglioridififa

(Di lunedì 7 agosto 2023) Scopriamo insieme come completare l’che permette di ottenere premi aggiuntivi in base al numero di partite di Divisiongiocate dal 7 al 10 agostoNumero di sfide da completare:7 Scadenza: 10 agosto Premio finale: 1x Pack 10 giocatori 85+ Non scambiab. Giocane 3Gioca 3 partite in Division.1x PACK 11 GIOCATORI 81+ Non scambiab. Giocane 6Gioca 6 partite in Division.1x PACK 10 GIOCATORI RARI 82+ Non scambiab. Giocane 9Gioca 9 partite in Division.1x PACK 3 GIOCATORI 84+ Non scambiab. Ricordiamo che23 è disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre su Playstation 4, ...