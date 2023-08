Fiammata africana | la certezza di Mario Giuliacci | dove il caldo sarà insostenibile

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sta per "ri-esplodere" l'estate. "Il weekend che si è appena concluso ha portato una decisa rinfrescata su tutto il Paese accompagnano l'esodo dei vacanzieri di agosto, ma nella settimana che sta per iniziare ritornerà protagonista ilafricano che porterà anche l'aumento della stabilità atmosferica", scrivesul suo sito di previsioni del tempo. "Nell'inizio della settimana avremo dei residui temporali solo lungo le regioni adriatiche e nel Sud peninsulare e con il passare delle ore il tempo andrà sempre più a migliorare. Ci attenderanno temperature gradevoli", si legge nell'articolo. Torna infatti l'anticiclone africano che "dal Nord Africa si espanderà verso l'Europa centro meridionale" e che "inizierà a farsi sentire da mercoledì 9 e giovedì 10 agosto con un aumento sensibile delle temperature". "Queste ...

Arriva la nuova fiammata africana: come cambia il meteo ilGiornale.it

