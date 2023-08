Ferrante Fever | alle 21 15 su Rai 5 il doc di Giacomo Durzi | ecco le anticipazioni

... registi, studiosi e critici riflettono sul successo planetario della scrittrice napoletana, autrice del ciclo 'L'amica geniale', che non ha mai rivelato la sua identità, in "" di ...... registi, studiosi e critici riflettono sul successo planetario della scrittrice napoletana, autrice del ciclo " L'Amica Geniale ", che non ha mai rivelato la sua identità, in "" di ...... si prosegue il giovedì con serate multiculturali e intergenerazionali per far incontrare il jazz e la musica etnica con ospiti come Fluteand Soulfites , Carmen4tet, The Flams, BSDE ...

Ferrante Fever su Rai 5 - Guida TV Guida TV

“Ferrante Fever” di Giacomo Durzi, in onda lunedì 7 agosto alle 21.15 su Rai 5. Il docufilm ospita gli interventi di Elisabeth Strout, Jonathan Franzen, Mario Martone, Francesca Marciano, Nicola Lagio ...Nel 2013 il critico James Wood con un articolo sul New Yorker porta l'interesse sui romanzi di Elena Ferrante oltre i confini nazionali. Scrittori, registi, studiosi e critici riflettono sul successo ...