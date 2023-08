Federica Panicucci | vacanze d’amore | in bikini alle Maldive con Marco Bacini

(Di lunedì 7 agosto 2023)sta vivendo quella che, almeno a prima vista, è l’estate dei sogni.in compagnia die una coppia di amici. Sul suo account Instagram la conduttrice non ha mancato di condividere alcuni momenti particolari, come i tramonti da favole e le meravigliose cene degustate in compagnia. Dellein cui la showgirl è riuscita a concedersi un periodo di riposo dopo le fatiche dell’anno e in cui appare felice e sorridente, come vorremmo vederla sempre.inNon solo cene e tramonti.è impossibile non voler condividere anche l’incredibile ...

senza Bastian Muller! Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery -e Marco Bacini in vacanza alle Maldive Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery - Belen tra relax e balli ad ...senza Bastian Muller! Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery -e Marco Bacini in vacanza alle Maldive Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery - Belen tra relax e balli ad ...Fotogallery - Stefano De Martino in barca con gli amici Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery -e Marco Bacini in vacanza alle Maldive Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery ...

Federica Panicucci, vacanze da sogno alle Maldive con Marco Bacini TGCOM

Stessa spiaggia stesso mare per Federica Panicucci, che anche per questa estate ha scelto le Maldive come meta per le sue vacanze con Marco Bacini e una coppia di amici. Sui social la conduttrice cond ...La notizia dell'uscita di Barbara d’Urso da "Pomeriggio Cinque" ha suscitato scalpore durante l'estate, ma Francesco Vecchi, conduttore di "Mattino Cinque News", ha espresso un sostegno diretto e prec ...