Farnesina | da domani evacuazione scout dal raduno in Corea

Corea del Sud, in arrivo il tifone tropicale. Farnesina: domani evacuazione degli scout da Jamboree RaiNews

Inizierà domani l'evacuazione dei vari contingenti nazionali di scout riunitisi in Corea del Sud in occasione dell'evento "Jamboree", a causa del possibile arrivo nella zona del tifone Khanun. (ANSA) ...I ragazzi inizieranno a lasciare il campo scout da domani mattina. L’Organizzazione mondiale del movimento scout ha chiesto aiuto alle autorità per rimpatriare decine di migliaia di bambini e ragazzi.