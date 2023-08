Farmaci | nel 2022 italiani hanno speso 6 | 5 mld di tasca propria +7%

La scoperta si pone come chiave per i test deie i trattamenti delle malattie ...hanno analizzato 10 diete popolari e stilato una classifica in base all'aderenza alle linee guida dettate...Come potete osservare anche voilink in calce, la situazione non era decisamente delle migliori. Ma cosa fare dunque in caso di morsi o graffi Se da una parte abbiamo iper il covid che ...2022 il 66,3% degli assistiti ha ricevuto almeno una prescrizione di, con una spesa pro capite di 203 euro. Si evidenzia una lieve differenza di esposizione aitra i due sessi, ...

Farmaci, nel 2022 la spesa nazionale sale a quota 34,1 mld Fortune Italia

Per abortire avrebbe assunto volontariamente numerose compresse di un farmaco normalmente utilizzato come antinfiammatorio ...Analizzate tracce biologiche in casa e chat Whatsapp, le indagini proseguiranno per capire i motivi che hanno spinto la donna al folle gesto ...