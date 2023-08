Tuttavia, alcuni hanno sospeso le spedizioni all'azienda per timore che potrebbero andare perse o rimanere bloccate in caso didel vettore. Il deposito della bancarotta diarriva ...Tuttavia, alcuni hanno sospeso le spedizioni all'azienda per timore che potrebbero andare perse o rimanere bloccate in caso didel vettore. Il deposito della bancarotta diarriva ...

Fallimento di Yellow, storica azienda di trasporti con miliardi di debiti Il Sole 24 ORE

(FERPRESS) – Roma, 7 AGO – Yellow, una delle reti logistiche e di carico parziale (” LTL “) più grandi e complete del Nord America, che fornisce ai clienti servizi di spedizione regionali, nazionali e ...Nei documenti presentati in tribunale nel Delaware sono elencate attività e passività stimate tra 1 e 10 miliardi di dollari, con oltre 100mila creditori ...