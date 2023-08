Fagnani svela il primo ospite bomba della nuova stagione di Belve

Leggi su biccy

(Di lunedì 7 agosto 2023) In mezzo a tutte le novità sui palinsesti Rai e Mediaset, abbiamo una certezza: il ritorno di. L’amatissimo programma di Francescaandrà in onda a partire dal 26 settembre per cinque puntate e tornerà anche nella primavera del 2024. La popolare conduttrice ha invitato Barbara d’Urso a sedersi davanti a lei a, non sappiamo se Carmelita abbia accettato, ma le due il mese scorso hanno passato un pomeriggio insieme.e ildi. Se Barbara d’Urso è ancora un’incognita, adesso sappiamo che iledizione disarà un personaggio che per anni è stato al ...