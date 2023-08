Fa il bagno al lago | poi muore | 17enne uccisa dall' ameba mangia-cervello

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il forte mal di testa, le vertigini, la febbre. La scambiano per sinusite, ma le condizioni della ragazza si aggravano, tanto che i medici sono costretti a intubarla e metterla in coma. Ecco cosa è accauduto a Megan Ebenroth, vittima a 17 anni

... una studentessa di 17 anni, è morta a causa di un'infezione di Naegleria Fowleri, l'ameba mangia - cervello, dopo aver fatto unalcon gli amici in Georgia. La giovane era andata a ...E' morta per un'ameba mangia cervello la studentessa Megan Ebenroth di 17 anni. La giovane si è ammalata dopo aver fatto unalcon gli amici in Georgia. Come riporta il New York Post l'identità della vittima è stata resa nota solo oggi, ma il decesso risale a un mese fa. 'Sono ancora sotto choc', ha detto la ...A pochi giorni da unnelè morta a causa di un'ameba mangia - cervelli. Si tratta di Megan Ebenroth, una studentessa 17enne della Thomson High School, in Georgia, negli Usa , che è morta per una rara infezione ...

Bracciano, si sente male durante un bagno nel lago: morto 30enne Canale Dieci

In Italia, ci sono tanti posti meravigliosi per una vacanza al lago. Da nord a sud, troverai un'ampia scelta di località, ognuna con paesaggi da favola e una varietà di attività da svolgere. Tra le ...Georgia, USA - Una tranquilla gita al lago si è trasformata in una tragedia senza precedenti per la giovane Megan Ebenroth, una studentessa di 17 anni della Thomson High School, in Georgia.