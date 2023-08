(Di lunedì 7 agosto 2023) In questo calcioilnon ha riscattato Aster, tornato al Wolfsburg per fine prestito. Ma potrebbe restare in

... potrebbero giocare in favore delper l'assalto al mediano argentino. La valutazione apposta ... Il centrocampista bosniaco, ammaliato dalleturche e dalla prospettiva di raggiungere l'amico ...Commenta per primo Il Fenerbahce cerca un centrocampista sul mercato. In alternativa a Krunic () e Dominguez (Bologna), spunta il nome di Jorginho dell'Arsenal.Acquisti: Menez (a, svincolato), Faggi (c, svincolato), Nasti (a,). Il Bari giocherebbe così (... Ledella Premier League stanno già suonando, sarà con ogni probabilità il sostituto di ...

Ex Milan – Sirene dalla Serie A per Vranckx: il punto di mercato Pianeta Milan

Il Milan potrebbe decidere di operare un altro, l'ultimo, colpo a centrocampo. Dopo gli arrivi di Loftus-Cheek, ...Il Milan pensa a Martin De Roon in caso di partenza di Rade Krunic destinazione Fenerbahce, piace anche Dominguez del Bologna ...