Europei U20 atletica | Furlani in finale a Gerusalemme | “Salto importante in ottica ranking olimpico”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il grande protagonista del day 1 degliU20 di2023 anon può che essere Mattia. Il giovane azzurro si è infatti qualificato per lasaltando 8,07, miglior misura del turno eliminatorio. Seconda prestazione in carriera per il reatino, che nel pomeriggio tornerà in pedana a caccia di una medaglia. Incon lui anche Francesco Inzoli, bronzo un anno fa, con 7,59. “Sono davvero felice, si tratta di un, oltre che per la qualificazione anche perché faper le Olimpiadi di Parigi. Lo scorso anno avevo faticato in qualificazione, ma ora sento di avere più automatismo nella rincorsa. Bisogna rimanere concentrati e con i piedi per terra. Penso già alla ...