Euro contrastato, a 1,0980 sul dollaro QUOTIDIANO NAZIONALE

Euro contrastato in avvio di settimana sui mercati valutari. la moneta unica europea cede leggermente nei confronti del dollaro a 1,0980 (-0,24%). Sullo yen l'euro sale invece dello 0,32% a 142,2. (AN ...Nella giornata di venerdì 4 agosto il cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) ha compiuto un veloce recupero ed è risalito con una certa decisione fino a 1,1040.