Esplodono silos di grano in Turchia: 12 feriti, dubbi sulle cause del disastro Globalist.it

Un'esplosione ha travolto alcuni silos contenenti gran al porto di Derince, zona occidentale della Turchia. Almeno 12 persone sono rimaste ferite.L'esplosione è avvenuta nel porto di Derince sul Mar di Marmara. Non si conoscono ancora le cause. Al momento ci sono circa dieci feriti ...