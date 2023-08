(Di lunedì 7 agosto 2023) (Adnkronos) – Un’importante acquisizione in ambito ESG è all’orizzonte: ilnel capitale della holdingS.p.a., il gruppo nato dallo storico RegistroNavale e specializzato nelle certificazioni anche ESG.S.p.a, che fornisce un’ampia gamma di servizi nei settori Energia, Marine, Certificazione, Real Estate e Infrastrutture, Mobilità e Industry, nel 2022 ha registrato ricavi per oltre 700 milioni di euro e mira a raggiungere quota800 milioni nel corso del 2023, anno in cui l’azienda vuole neutralizzare totalmente le proprie emissioni di anidride carbonica. Attualmente il RegistroNavale, ente senza fini di lucro, è socio di riferimento della S.p.a. di cui detiene il 70% del ...

Esg al timone, il Fondo Italiano d’Investimento entrerà in Rina S.p.a. Entilocali-online

