' Erdogan proporrà a Putin un cessate il fuoco anticipato'

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il presidente turco Recep Tayyip, durante i previsti colloqui con Vladimirche si dovrebbero tenere a breve, intende proporre la ripresa dei colloqui di pace sull'Ucraina per raggiungere ...

Il presidente turco Recep Tayyip, durante i previsti colloqui con Vladimir Putin che si dovrebbero tenere a breve, intende proporre la ripresa dei colloqui di pace sull'Ucraina per raggiungere un cessate il fuoco anticipato: ...Il presidente turco, Recep Tayyip, vuole proporre al suo omologo russo, Vladimir Putin, la ripresa dei colloqui di pace per raggiungere un cessate il fuoco anticipato durante i colloqui bilaterali in programma questo mese ...Una pioggia di missili ha investito nelle ultime ore molte regioni dell'Ucraina: la risposta della Russia agli attacchi alle navi sul Mar Nero. Kiev, a sua volta, ha colpito due ponti che collegano la ...