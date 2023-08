“Era andata in pensione per accudire la madre” | chi era Iris Setti la donna uccisa nel parco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023), 61 anni, morta in ospedale a causa della gravità delle ferite provocate da un senza fissa dimora durante una aggressione, stava attraversando ilper andare sul vicino Lungo Leno, dove vive la, per accudirla. Ed è per questo, riportano i media locali, che laerain. Aveva lavorato in banca e, come riporta il Corriere della Sera, aveva scelto opzioneper poter stare con la. Non era sposata e non aveva figli. “Unaelegante e sportiva” la descrizione della vittima che qualche volta in quelandava a camminare. Nell’agosto dello scorso Nwekw Chukwuka, l’uomo di origini nigeriane che l’ha aggredita, si era reso responsabile di ...