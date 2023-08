Equitazione | i convocati dell’Italia per gli Europei di salto ostacoli | definita la short list con 5 binomi

(Di lunedì 7 agosto 2023) E’ stata diramata laper gli2023 di, che si disputeranno dal 30 agosto al 3 settembre a Milano, presso l’Ippodromo di San Siro: va ricordato che le migliori tre squadre non ancora qualificate ai Giochi staccheranno il pass per Parigi 2024. Il Capo Equipe, ovvero il selezionatore della Nazionale Marco Porro, ha scelto Emanuele Camilli con Odense Odeveld, l’agente delle Fiamme Oro Francesca Ciriesi con Cape Coral, il primo aviere scelto Giampiero Garofalo con Max Van Lents Schrans, l’appuntato scelto Emanuele Gaudiano con Crack Balou ed il graduato scelto dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi con Highlight W. Nella gara a squadre saranno protagonisti 16 quartetti, ovvero Austria, Belgio, Danimarca, Francia, ...

