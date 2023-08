Enti locali | Csel | A metà luglio bilanci di previsione già approvati e trasmessi l' 80% del totale

Una convenzione tra la Regione Liguria, Anci Liguria e Liguria Digitale per supportare la digitalizzazione degliliguri e accedere ai fondi PNRR. È quanto approvato con una delibera della Giunta regionale che, attraverso la costituzione di un "Centro di competenza PNRR digitale" a disposizione dei ......alimentare per l'istituzione del Premio di Maestro dell'arte della cucina italiana e l'avvio dell'esame del disegno di legge delega per la revisione delle leggi sull'ordinamento degli. ...A evidenziarlo è un'analisi di Centro Studi(Csel), elaborata per Adnkronos, che parla di "discutibile anomalia", che si è ormai radicata da oltre 30 anni in Italia e via via sempre più ...

Il governo pensa alla riforma degli enti locali, cosa cambierebbe per i Comuni Fanpage.it

Roma, 7 ago. (Labitalia) - Centro studi enti locali spa (Csel) prosegue nel rafforzamento della rete altamente qualificata di attività formative sull’intero territorio nazionale grazie all’accordo ...La Regione rafforza l’investimento nei percorsi di formazione post diploma, fondati sulla collaborazione con le imprese per consentire ai partecipanti di ...