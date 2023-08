Enna | abusi sessuali su una giovane disabile psichica | nove indagati

commenta La Procura dista indagando susessuali su una giovane disabile. In tutto sono nove gli indagati per 'violenza sessuale aggravata su una persona minorata psichica'. Secondo l'accusa gli indagati, che ...... nell'ambito di un diverso procedimento penale, ha raccontato di avere subitofin da quando ...successivi la presunta vittima avrebbe informato il vescovo della Diocesi di Piazza Armerina () ...'L'ho dedicata al Tribunale che mi sta giudicando e a tutti i presenti in quest'aula' - ha detto il sacerdote, a processo ad, per violenza sessuale aggravata a danno di minori, nel corso dell'...

Enna, abusi ai danni di una ragazza disabile: nove indagati Livesicilia.it

La Procura di Enna sta indagando su abusi sessuali su una giovane disabile. In tutto sono nove gli indagati per "violenza sessuale aggravata su una persona minorata psichica". Secondo l'accusa, i mole ...ENNA. Nove adulti fra i 33 e i 76 anni avrebbero abusato sessualmente di una ragazza disabile psichica. Per l’accusa, la andavano a trovare a casa o la convincevano a spostarsi da loro. E una volta ...